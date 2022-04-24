Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Названы пять симптомов рака тонкой кишки

Онколог Карасев рассказал об опасности боли в области пупка

Фото: Pixabay.com

Рак тонкой кишки является одним из самых трудно диагностируемых онкологических заболеваний, заявил онколог Иван Карасев, передает «Пятый канал».

По его словам, относительно бессимптомное развитие приводит к тому, что рак выявляют на последних стадиях случайно. При этом, если диагностировать рак тонкой кишки на начальной и средней стадиях, то его можно вылечить в 80 процентах случаев.

По словам Карасева, пациента должны насторожить пять симптомов: тошнота и рвота, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диареи, а также примеси крови в стуле. Онколог отнес к группе риска людей с хроническими заболеваниями кишечника. Кроме того, рак опасен для пациентов с аденоматозными полипами тонкой кишки, полипозными синдромами. Он назвал группой риска и тех, кто имеет наследственную предрасположенность.

Чтобы снизить риск заболеть раком тонкой кишки, врач рекомендовал есть меньше жирной, жареной пищи, а также копченых продуктов.

Ранее онколог Арсен Расулов рассказал, что рак толстой кишки стоит на втором месте по смертности после рака легкого и на третьем месте по заболеваемости среди всех злокачественных образований.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Германии заявили о невозможности изоляции России
Пушков рассказал о «новой реальности» в отношениях с Германией
Москвичей предупредили о резком похолодании
Украинский пленный рассказал о методах пресечения дезертирства
Иммунолог назвал два варианта будущего для коронавируса
У берегов Туниса при крушении четырех лодок погибли 12 мигрантов
Четырех человек нашли в районе исчезновения круизного судна у берегов Японии
Названы пять симптомов рака тонкой кишки
SpaceX сообщила о проблемах с возвращением космических туристов с МКС
ОБСЕ рассказала об усилиях по освобождению задержанных в Донбассе сотрудников
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.