Названы пять симптомов рака тонкой кишки
Рак тонкой кишки является одним из самых трудно диагностируемых онкологических заболеваний, заявил онколог Иван Карасев, передает «Пятый канал».
По его словам, относительно бессимптомное развитие приводит к тому, что рак выявляют на последних стадиях случайно. При этом, если диагностировать рак тонкой кишки на начальной и средней стадиях, то его можно вылечить в 80 процентах случаев.
По словам Карасева, пациента должны насторожить пять симптомов: тошнота и рвота, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диареи, а также примеси крови в стуле. Онколог отнес к группе риска людей с хроническими заболеваниями кишечника. Кроме того, рак опасен для пациентов с аденоматозными полипами тонкой кишки, полипозными синдромами. Он назвал группой риска и тех, кто имеет наследственную предрасположенность.
Чтобы снизить риск заболеть раком тонкой кишки, врач рекомендовал есть меньше жирной, жареной пищи, а также копченых продуктов.
Ранее онколог Арсен Расулов рассказал, что рак толстой кишки стоит на втором месте по смертности после рака легкого и на третьем месте по заболеваемости среди всех злокачественных образований.