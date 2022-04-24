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Япония и США проведут масштабные учения осенью

Nikkei анонсировала совместные учения Японии и США на острове Хоккайдо осенью

Фото: Kyodo / Reuters

Военнослужащие сухопутных Сил самообороны Японии и морские пехотинцы США проведут совместные учения на острове Хоккайдо, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Nikkei.

Издание анонсировало совместные учения Японии и США осенью: они пройдут в течение двух недель сентября по октябрь. Предполагается, что в них задействуют более четырех тысяч военных, что сделает маневры самыми масштабными с участием американских морпехов на территории Японии.

Учения проведут «для повышения способности Японии и США отвечать на возникающие в Восточной Азии угрозы» на фоне спецоперации России по защите Донбасса и «продолжающегося военного усиления Китая».

Ранее ВМС Японии и США провели совместные учения в Японском море. В рамках маневров 13-14 апреля страны осуществили пробный обмен информацией о запуске баллистической ракеты.

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Марина Совина
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