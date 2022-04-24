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Швейцария наложила вето на реэкспорт боеприпасов на Украину

Швейцария наложила вето на запросы ФРГ о реэкспорте боеприпасов в Киев из-за нейтралитета

Фото: Shutterstock

Правительство Швейцарии наложило вето на запросы ФРГ о реэкспорте швейцарских боеприпасов, использующихся в немецких боевых машинах пехоты (БМП) типа Marder, на Украину. Об этом сообщает SonntagsZeitung со ссылкой на представителя швейцарского Государственного секретариата по экономике (SECO).

По словам источника, Берн ответил отказом на обе просьбы о передаче боеприпасов. «На оба запроса Германии были даны отрицательные ответы со ссылкой на швейцарский нейтралитет и критерии обязательного отказа в соответствии с законом "О военных материалах"», — рассказал представитель.

Ранее германский оборонный концерн Rheinmetall подал в министерство экономики заявку на поставку Украине первой партии тяжелых вооружений из ФРГ. Речь идет о продаже 100 боевых машин пехоты Marder.

Запрос перенаправлен в Федеральный совет безопасности, куда входят канцлер Олаф Шольц и министры обороны, экономики, экономического сотрудничества и юстиции, иностранных дел и внутренних дел. Если заявку одобрят, то первые немецкие БМП пойдут на Украину уже в течение нескольких недель.

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Виктория Кондратьева
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