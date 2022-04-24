Во Франции начался второй тур выборов президента

Голосование во втором туре выборов президента началось во Франции

На материковой части Франции началось голосование во втором туре выборов президента. Об этом в воскресенье, 24 апреля, сообщает РИА Новости.

В списках избирателей зарегистрированы 48,7 миллиона французов. В большинстве коммун избирательные участки будут работать до 19:00 по местному времени (20:00 мск), а в больших городах — Париже, Лионе, Марселе, Ницце, Бордо, Тулузе и других — до 20:00 (21:00 мск).

Гражданам страны предстоит выбрать между двумя кандидатами: действующий президент Франции Эмманюэль Макрон, избранный на пост в 2017 году, баллотируется на второй срок. Его соперница, депутат парламента Марин Ле Пен выдвинута партией «Национальное объединение».

10 апреля во Франции прошел первый тур президентских выборов. Макрон набрал 27,84 процента голосов, а за Ле Пен проголосовало 23,15 процента. На третьем месте оказался кандидат от левых Жан-Люк Меланшон с 21,95 процента голосов.

Соцопрос компании Elabe показал, что Макрон может выиграть второй тур президентских выборов с 53,5 процента голосов, а Ле Пен может набрать 46,5 процента.