Захарова заявила об умении Москвы отвечать на западные санкции

Представитель МИД Захарова: Москва и Минск знают, как отвечать на санкции Запада

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об умении Москвы ответить на западные санкции. Ее слова приводит РИА Новости.

По мнению Захаровой, Москва и Минск знают, как отвечать на санкции Запада, поскольку находятся под ними много лет. Так она прокомментировала вопрос о более активной интеграции двух стран на фоне рестрикций. «Сила — в единстве», — добавила она. Представитель МИД подчеркнула, что «принципиальность» Запада может улетучиться в один момент, когда западным политикам нужно решать собственные текущие проблемы и задачи. В пример она привела Кубу и Венесуэлу.

Ранее Захарова потребовала надавить на Эстонию из-за убийства 15-летней давности российского гражданина. Дмитрий Ганин погиб в апреле 2007 года в беспорядках во время так называемой «Бронзовой ночи».