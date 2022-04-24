Захарова заявила об умении Москвы отвечать на западные санкции
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об умении Москвы ответить на западные санкции. Ее слова приводит РИА Новости.
По мнению Захаровой, Москва и Минск знают, как отвечать на санкции Запада, поскольку находятся под ними много лет. Так она прокомментировала вопрос о более активной интеграции двух стран на фоне рестрикций. «Сила — в единстве», — добавила она. Представитель МИД подчеркнула, что «принципиальность» Запада может улетучиться в один момент, когда западным политикам нужно решать собственные текущие проблемы и задачи. В пример она привела Кубу и Венесуэлу.
Ранее Захарова потребовала надавить на Эстонию из-за убийства 15-летней давности российского гражданина. Дмитрий Ганин погиб в апреле 2007 года в беспорядках во время так называемой «Бронзовой ночи».