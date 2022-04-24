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Британский журналист рассказал об отношении жителей Мариуполя к националистам

Британский журналист Филлипс заявил о негативном отношении жителей Мариуполя к азовцам

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Globallookpress.com

Британский журналист Грэм Филлипс в беседе с «Известиями» рассказал об отношении жителей Мариуполя к украинским националистам. Он отметил, что мирное население резко негативно относится к участникам батальона «Азов», против бойцов которого в России заведено уголовное дело.

По словам репортера, азовцев в городе называют «тварями» и «сволочами». Он выразил уверенность, что после их ухода Мариуполь будет процветать.

«Он не только станет как прежде, но даже лучше, потому что это замечательный город, где живут русскоязычные люди. И мы все будем праздновать здесь День Победы», — заявил Филлипс.

Журналист добавил, что националисты оставили Мариуполь «в очень печальном состоянии», а на Западе СМИ подают искаженную информацию о происходящем.

Ранее представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил о срыве украинскими националистами эвакуации гражданского населения из Мариуполя. «Эта мирная акция была сорвана украинскими националистами, открывшими с территории завода "Азовсталь" огонь из минометов по объявленному месту сбора граждан возле торгового центра "Порт-Сити" на бульваре Шевченко», — указал он.

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Марина Совина
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