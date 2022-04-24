Журова назвала верным решение лишить российских пловцов золота ЧМ из-за допинга Лобузова

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала лишение российских пловцов золота чемпионата мира 2016 года из-за дисквалификации пойманного на допинге Артема Лобузова. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Если допинг Лобузова доказанный и он действительно его применял, то было принято верное решение — за такое наказание неизбежно. И, к сожалению, другим в команде тоже досталось, поскольку это эстафета, по-другому и быть не может», — заявила она. Журова объяснила, что следует учитывать все нюансы, и призвала не выносить окончательные вердикты без разбирательств. «Просто так допинг пробы не вскрывают, тем более прошлых лет. Значит, он уже был на карандаше», — заключила она.

Ранее 24 апреля стало известно, что золото российской сборной, завоеванное в мужской эстафете 4 по 200 метров свободным стилем, передадут команде из США. «Все члены команды дисквалифицированы. Им предложено вернуть свои медали. FINA перераспределит награды», — пояснили в Международной федерации плавания (FINA). В составе сборной России выступали Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев, Александр Красных и Артем Лобузов.

29 марта FINA на четыре года дисквалифицировала трех российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил. Помимо Лобузова, были отстранены Александра Соколова и Артем Подьяков. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 августа 2021 года.

