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Великобритания отправит Украине самоходные зенитные установки

Великобритания отправит Украине самоходные зенитные установки Stormer и ракеты Starstreak

Фото: Wikipedia

Власти Великобритании передадут Украине самоходные зенитные установки Stormer с ракетами Starstreak. Об этом заявил глава Минобороны страны Бен Уоллес, цитату приводит Reuters.

«Теперь я могу объявить палате представителей, что мы отправим Киеву небольшое количество бронированных машин, оснащенных пусковыми установками для этих зенитных ракет», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Великобритания также собралась поставить Украине 20 гаубиц AS-90 калибра 155 миллиметров и 45 тысяч снарядов к ним. Украинские военные пройдут инструктаж по эксплуатации английской тяжелой техники на польской территории, прежде чем вооружение будет использовано в боевых действиях.

Кроме того, власти Великобритании рассматривают возможности поставки танков в Польшу, которая передает свои бронированные боевые машины Украине.

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Виктория Кондратьева
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