Apple пригрозила удалить старые приложения из App Store

Разработчики старых игр для iPhone получили от Apple уведомления об удалении приложений

Apple начала уведомлять авторов старых игр для iPhone, что может удалить их из App Store. Разработчики приложений рассказали об этом в Twitter.

Несколько создателей игр для iPhone рассказали, что Apple пригрозила удалением их продуктов. По словам специалистов, компания разослала сообщения, в которых заявила, что проводит очередное улучшение магазина. В его рамках из App Store могут быть удалены программы, которые не обновлялись «значительное время».

По словам представителей корпорации, старые приложения могут быть скрыты из App Store в течение 30 дней, если их создатели не отреагируют на извещение и не выпустят обновление. Что должно получить апдейт, разработчикам не сообщили.

Многие авторы контента раскритиковали решение Apple. По словам пользователя Twitter под ником protopop, компания пообещала удалить его игру Motivoto, так как автор не обновлял ее более двух лет. «Это несправедливый барьер для независимых разработчиков», — отметил специалист. «Более 70 процентов приложений не обновлялись три-пять лет», — заявил пользователь Twitter под ником nickjsheriff, предсказав большую чистку магазина Apple от раритетных программ.

В начале апреля представители Google заявили, что ограничат установку старых приложений на устройства с актуальными версиями Android. В компании пообещали, что начнут скрывать из поиска старые игры, которые не обновлялись в соответствии с правилами магазина более двух лет.