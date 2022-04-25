Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Названа предварительная причина смертельной аварии на шахте в Кузбассе

ЧП на шахте «Ерунаковская-8» могло произойти из-за ошибки в расчетах при бурении скважины

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Смертельная авария на шахте «Ерунаковская-8» в Кузбассе могла произойти из-за просчетов при бурении скважины. Такую предварительную причину ЧП назвал в понедельник, 25 апреля, источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства пояснил, что, по предварительным данным, могли быть неверно рассчитаны параметры бурения скважины на кузбасской шахте. Кроме того, на «Ерунаковской-8» был поврежден водоотлив.

Ранее в управлении МЧС по Кемеровской области подтвердили гибель одного горняка на шахте «Ерунаковская-8». По сведениям регионального управления МЧС, на аварийном участке в момент ЧП находились 11 человек. 10 из их вышли на поверхность самостоятельно, один погиб.

В ведомстве уточнили, что 200 горняков сами выходят из «Ерунаковской-8», их здоровью ничего не угрожает.

Авария на системе водоотлива на шахте в Кемеровской области произошла в понедельник, 25 апреля. Всего в момент ЧП под землей находились 211 горняков.

Шахта «Ерунаковская» входит в ПАО «Распадская», которое на 90,9 процента принадлежит Evraz.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Российские ПВО сбили два украинских беспилотника в небе над Курской областью
Журналистка раскрыла способы выглядеть дорого
Стало известно о состоянии здоровья Бориса Моисеева после инсультов
Зеленский обсудил с Блинкеном и Остином военную помощь Украине
МИД рассказал о своевременных мерах Москвы для снижения рисков от санкций
Российская фигуристка захотела сменить спортивное гражданство
Граничащий с Украиной регион продлит желтый уровень террористической опасности
Звезда сериала «Сверхъестественное» Джаред Падалеки попал в аварию
Ветераны Великой Отечественной войны получили выплаты ко Дню Победы
Давка ради бесплатных яиц на Пасху в российском городе обошлась без пострадавших
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.