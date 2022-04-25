Названа предварительная причина смертельной аварии на шахте в Кузбассе

ЧП на шахте «Ерунаковская-8» могло произойти из-за ошибки в расчетах при бурении скважины

Смертельная авария на шахте «Ерунаковская-8» в Кузбассе могла произойти из-за просчетов при бурении скважины. Такую предварительную причину ЧП назвал в понедельник, 25 апреля, источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства пояснил, что, по предварительным данным, могли быть неверно рассчитаны параметры бурения скважины на кузбасской шахте. Кроме того, на «Ерунаковской-8» был поврежден водоотлив.

Ранее в управлении МЧС по Кемеровской области подтвердили гибель одного горняка на шахте «Ерунаковская-8». По сведениям регионального управления МЧС, на аварийном участке в момент ЧП находились 11 человек. 10 из их вышли на поверхность самостоятельно, один погиб.

В ведомстве уточнили, что 200 горняков сами выходят из «Ерунаковской-8», их здоровью ничего не угрожает.

Авария на системе водоотлива на шахте в Кемеровской области произошла в понедельник, 25 апреля. Всего в момент ЧП под землей находились 211 горняков.

Шахта «Ерунаковская» входит в ПАО «Распадская», которое на 90,9 процента принадлежит Evraz.