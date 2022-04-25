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Блогерша пять лет носила одно и то же платье на вечеринки и удивила подписчиков

Блогерша Эми Бейтс носила одно и то же платье каждый вечер на протяжении пяти лет

Фото: Henry & Co. / Globallookpress.com

Блогерша Эми Бейтс носила одно и то же платье почти каждый вечер на протяжении пяти лет и удивила подписчиков. На соответствующий пост в соцсетях обратило внимание издание Mirror.

В своем ролике 27-летняя жительница Бирмингема, Великобритания, продемонстрировала образы, которые надевала на вечеринки в течение многих лет. На кадрах видно, что постоянным нарядом девушки для выходов в свет стало черное бархатное платье с длинными рукавами и декольте, которое она дополняла различными аксессуарами и обувью. Отмечается, что купленное в 2017 году изделие стоило 20 фунтов стерлингов (1500 рублей по курсу того времени).

Героиня материала утверждает, что упомянутая одежда идеально подходит для любого важного события, поэтому ей не нужно покупать что-то новое. «Нет ничего плохого в том, чтобы в вашей ленте в соцсетях было несколько фотографий в одном и том же наряде. Я думаю, стоит избегать давления со стороны моды», — заключает юзерша.

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Пользователи сети поддержали экологичный подход Бейтс к гардеробу в комментариях. «Великолепно! Мы любим королеву устойчивой моды», «Надеюсь, что я смогу полюбить какую-то вещь настолько, чтобы носить ее так же часто и долго», «Тот факт, что оно сохранилось в хорошем состоянии — впечатляет», — высказались они.

В феврале футболист Дэвид Бекхэм признался, что его жена Виктория ест одну и ту же еду на протяжении 25 лет. Выяснилось, что Виктория Бекхэм потребляет в пищу только тушеные овощи с любой рыбой, приготовленной на гриле. «Она очень привередлива в выборе еды, и чаще всего ее блюда готовят без соусов, а также сливочного или растительного масла», — рассказал он.

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Дарья Шляпужникова
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