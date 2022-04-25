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Женщина приняла симптомы смертельной болезни за признаки беременности

Liverpool Echo: англичанка перепутала симптомы рака с беременностью

Фото: Unsplash

Жительница города Пертшир, Великобритания, перепутала симптомы смертельной болезни с признаками беременности. Об этом сообщает Liverpool Echo.

26-летняя Кирсти Эксуорси была на третьем месяце беременности, когда у нее появились странные симптомы: усталость, мигрень, высокое кровяное давление и потливость по ночам. Еще одним симптомом стала необъяснимая потеря веса, несмотря на то, что она нормально питалась. Все это женщина приняла за признаки беременности.

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Но даже через несколько недель после рождения дочери Элль Эксуорси, проблемы со здоровьем не прошли и даже усугубились. Англичанка обратилась к врачу, и специалист обнаружил у нее между легких раковую опухоль размером с грейпфрут. У женщины диагностировали неходжкинскую первичную медиастинальную В-крупноклеточную лимфому.

Через две недели после постановки диагноза Эксуорси начала проходить курс химиотерапии, который должен был состоять из шести раундов, но заразилась пневмонией, и лечение пришлось приостановить. После терапии болезнь вошла в стадию ремиссии, и женщина больше не ощущает признаков болезни. Британка благодарна дочери, которой сейчас 11 месяцев, за то, что она подарила ей новый смысл жизни.

Теперь Кирсти Эксуорси хочет привлечь внимание общественности к своему заболеванию и призывает всех, у кто испытывает подобные симптомы, пройти обследование у врача. «Врач сказал, что если бы заболевание не выявили своевременно, я бы задохнулась из-за быстрорастущей агрессивной лимфомы», — сказала она.

Ранее сообщалось, что жительница Белфаста, Северная Ирландия, приняла смертельно опасное заболевание за беременность и едва не лишилась жизни. Дополнительные анализы показали, что у Макин развилось одновременно два вида рака второй стадии: рак щитовидной железы и лимфома Ходжкина — злокачественное заболевание лимфоидной ткани.

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Алиса Дмитриева
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