Женщина приняла симптомы смертельной болезни за признаки беременности

Liverpool Echo: англичанка перепутала симптомы рака с беременностью

Жительница города Пертшир, Великобритания, перепутала симптомы смертельной болезни с признаками беременности. Об этом сообщает Liverpool Echo.

26-летняя Кирсти Эксуорси была на третьем месяце беременности, когда у нее появились странные симптомы: усталость, мигрень, высокое кровяное давление и потливость по ночам. Еще одним симптомом стала необъяснимая потеря веса, несмотря на то, что она нормально питалась. Все это женщина приняла за признаки беременности.

Но даже через несколько недель после рождения дочери Элль Эксуорси, проблемы со здоровьем не прошли и даже усугубились. Англичанка обратилась к врачу, и специалист обнаружил у нее между легких раковую опухоль размером с грейпфрут. У женщины диагностировали неходжкинскую первичную медиастинальную В-крупноклеточную лимфому.

Через две недели после постановки диагноза Эксуорси начала проходить курс химиотерапии, который должен был состоять из шести раундов, но заразилась пневмонией, и лечение пришлось приостановить. После терапии болезнь вошла в стадию ремиссии, и женщина больше не ощущает признаков болезни. Британка благодарна дочери, которой сейчас 11 месяцев, за то, что она подарила ей новый смысл жизни.

Теперь Кирсти Эксуорси хочет привлечь внимание общественности к своему заболеванию и призывает всех, у кто испытывает подобные симптомы, пройти обследование у врача. «Врач сказал, что если бы заболевание не выявили своевременно, я бы задохнулась из-за быстрорастущей агрессивной лимфомы», — сказала она.

Ранее сообщалось, что жительница Белфаста, Северная Ирландия, приняла смертельно опасное заболевание за беременность и едва не лишилась жизни. Дополнительные анализы показали, что у Макин развилось одновременно два вида рака второй стадии: рак щитовидной железы и лимфома Ходжкина — злокачественное заболевание лимфоидной ткани.