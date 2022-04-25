В российском аэропорту обрушился потолок

В кафе в здании аэропорта Владивостока обрушился потолок

В здании международного аэропорта Владивостока обрушился потолок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Уточняется, что инцидент произошел 24 апреля в кафе, расположенном на территории аэропорта. В момент происшествия пассажиров в обеденной зоне не было. Как сообщает агентство, очевидцы опубликовали видео с места событий в сети. На кадрах видны крупные части конструкций лежат на полу и на столах.

В настоящее время специалисты выясняют причину обрушения. Аэропорт работает в штатном режиме.

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