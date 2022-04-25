Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В российском аэропорту обрушился потолок

В кафе в здании аэропорта Владивостока обрушился потолок

Фото: ZUMAPRESS.com / Global Look Press

В здании международного аэропорта Владивостока обрушился потолок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Уточняется, что инцидент произошел 24 апреля в кафе, расположенном на территории аэропорта. В момент происшествия пассажиров в обеденной зоне не было. Как сообщает агентство, очевидцы опубликовали видео с места событий в сети. На кадрах видны крупные части конструкций лежат на полу и на столах.

В настоящее время специалисты выясняют причину обрушения. Аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее в новой красноярской школе №155 в микрорайоне Покровском во время перемены обвалился потолок в туалете.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
На территории нефтебазы в Брянске произошел пожар
В российском аэропорту обрушился потолок
Россия направила США ноту с требованием прекратить поставлять оружие на Украину
Москвичи перечислили детские развлечения времен СССР в одном из районов города
В ДНР заявили о проблемах Украины с западным оружием
Россиянин отдохнул в Турции и описал цены словами «глаза на лоб полезли»
Байден объявит кандидата на пост посла США на Украине
Две страны начали платить за российский газ в рублях
Туктамышева объяснила пользу танцев для фигуристов
Психолог объяснила тягу к алкоголю работников сферы обслуживания
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.