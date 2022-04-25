Пожар около нефтебазы в Брянске засняли с квадрокоптера

«Известия» опубликовали снятое с коптера видео пожара нефтебазы «Дружба» в Брянске

Известия

Пожар около нефтебазы «Дружба» в Брянске засняли с коптера. Соответствующие кадры опубликовали «Известия».

На видео видно мощные языки пламени и огромный столп дыма.

О пожаре в Брянске стало известно ранее 25 апреля. Как рассказали очевидцы, до начала возгорания они слышали взрывы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС, на территории нефтебазы загорелись резервуары. Службы уже выехали на место происшествия.

