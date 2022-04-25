Украинские нацбаты заминировали дамбу в ДНР

Минобороны РФ: украинские нацбаты заминировали дамбу Карловского водохранилища в ДНР

Украинские нацбатальоны заминировали дамбу Карловского водохранилища в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает ТАСС.

По данным Минобороны, в случае подрыва дамбы в зоне затопления окажутся шесть населенных пунктов с общей численностью населения более 10 тысяч человек. При этом даже когда вода после затопления уйдет, система жизнеобеспечения будет повреждена, в том числе канализация, водопровод и водоочистные сооружения, что ухудшит санитарно-эпидемиологическую обстановку и распространит инфекционные заболевания.

Мизинцев добавил, что текущую ситуацию усугубляет недоступность медицинского обеспечения, отсутствие лекарственных препаратов, в том числе жизненно важных.

Ранее Михаил Мизанцев подчеркнул, что киевские власти сорвали гуманитарную операцию на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, открытым в понедельник, 25 апреля, Россией коридором никто не воспользовался. Он отметил, что с одной стороны официальные лица Киева постоянно публично заявляют о якобы находящихся в подземных сооружениях «Азовстали» рабочем персонале комбината, женщинах и детях, а с другой — намеренно отвергают все гуманитарные инициативы российской стороны.