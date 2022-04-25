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Названа дата выхода новой игры Diablo

Игра Diablo Immortal выйдет 2 июня на смартфонах и ПК

Фото: Pavlo Gonchar / Globallookpress.com

Blizzard назвала дату выхода игры Diablo Immortal. Об этом сообщается на сайте компании.

Релиз Diablo Immortal — многопользовательской сетевой action-RPG — намечен на 2 июня. Игра будет доступна бесплатно на компьютерах и смартфонах. Судя по официальной информации, тайтл можно будет загрузить на платформе Battle.net, в App Store и Google Play.

«Боритесь против древнего зла и познакомьтесь с неизвестными ранее событиями, происходившими в период между Diablo II и Diablo III, в новой многопользовательской сетевой action-RPG Diablo, которая специально создавалась для мобильных устройств, а теперь выйдет и на ПК», — уточнили представители Blizzard.

Неизвестно, будет ли Diablo Immortal доступна для российский пользователей. Сайт проекта переведен на русский язык, однако возможность совершить предварительную регистрацию ограничена. Как стало известно корреспонденту «Ленты.ру», оформить регистрацию можно в Google Play, однако в российском App Store игра недоступна.

Diablo Immortal — часть легендарной линейки видеоигр Diablo, выпускаемых Blizzard с 1996 года. Запланированная часть серии была анонсирована в 2018 году.

В конце января Microsoft объявила, что собирается приобрести студию Activision Blizzard. Компания создала такие известные игровые серии, как Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk и Diablo.

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Андрей Ставицкий
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