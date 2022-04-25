В ДНР заявили о проблемах Украины с западным оружием

Командир батальона Авидзба считает, что у Европы закончилось оружие для поставок Украине

Командир добровольческого батальона «Пятнашка» Ахра Авидзба заявил о проблемах Украины с западным оружием. Его слова передает РИА Новости.

Авидзба считает, что страны Европы начинают «подзадумываться, зачем и куда» они поставляют оружие. К тому же, он уверен, что снабжать Западу страну уже нечем: «снабжают одноразовыми противотанковыми или какими-то этими средствами», — пояснил он. По его словам, западные партнеры передали Киеву уже все имеющееся советское оружие.

Ранее сообщалось, что Великобритания собралась поставить Украине 20 гаубиц AS-90 калибра 155 миллиметров и 45 тысяч снарядов к ним. Гаубицы будут доставлены в Польшу, откуда они попадут на Украину. На польской территории украинские военные пройдут инструктаж по эксплуатации английской тяжелой техники, прежде чем вооружение будет использовано в боевых действиях.