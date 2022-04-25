Обувному бренду ECCO объявили бойкот из-за открытых магазинов в России

Reuters: ретейлеры отказались сотрудничать с брендом ECCO из-за его работы в России

Несколько крупнейших ретейлеров приостановили продажи товаров датского обувного бренда ECCO после его решения продолжать свою деятельность в России. Об этом сообщает информационное агенство Reuters.

Известно, что шведский интернет-магазин Boozt отказался оформлять новые заказы у ECCO, поскольку более 250 магазинов марки по-прежнему открыты в России, несмотря на ситуацию на Украине. Помимо этого, пять других компаний, в том числе Intersport, объявили о приостановке сотрудничества с ECCO.

«Основная ценность нашей культуры заключается в том, что мы заботимся о своих сотрудниках. Это является причиной, по которой мы остаемся в России», — ранее объяснял свое решение генеральный директор ECCO Панос Митарос. Однако после бойкота со стороны ретейлеров он отметил, что компания намерена следовать потенциальным новым санкциям, которые сделают невозможным продолжение ее работы в России.

Ранее в апреле управляющий испанской сетью магазинов одежды Inditex Оскар Гарсиа Масейрас сообщил, что компания захотела вернуться на российский рынок. Он заявил, что Inditex продолжает следить за ситуацией на Украине и планирует возобновить сотрудничество с Россией, как только условия окажутся благоприятными.

Испанский ретейлер Inditex, в состав которой входят массмаркетовые бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие марки, объявил о закрытии магазинов и приостановке онлайн-продаж в России в начале марта. Аналогичная ситуация произошла с компаниями Swarovski, Hermes, Asos, IKEA, Nike, Hugo Boss, Adidas и другими известными брендами.