Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Глава «Татнефти» оценил последствия от запрета российской нефти

Глава «Татнефти» Маганов счел возможное эмбарго на российскую нефть некритическим

Фото: Georgiy Rozov / Globallookpress.com

Снижение экспорта нефти в случае введения странами Запада полного нефтегазового эмбарго в отношении России не окажет катастрофического влияния на экономику страны, считает глава «Татнефти» Наиль Маганов, передает «Интерфакс».

«Что такое эмбарго для Российской Федерации? Из 600 миллионов тонн нефти — ну 200 миллионов, которые мы гнали на Запад, — самое большое. Я думаю, что часть этого эмбарго мы преодолеем. Вторая история: у нас страна была с положительным внешнеторговым балансом. Значит, поменьше будем складывать деньги, да, кстати, и возможности уже нет складывать евро, доллары», — отметил он, оценивая последствия от запрета российского сырья.

Brent от TradingView

Маганов указал, что есть факты, которые свидетельствуют о возможном скором введении эмбарго в отношении России. Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что страна пытается убедить партнеров по ЕС ввести запрет на поставки сырья из России.

Стоимость нефти Brent 25 апреля упала до минимума с 12 апреля, до 102 долларов за баррель. WTI на минимуме торговалась в районе 97 долларов. Сырье дешевеет из-за опасений снижения спроса на фоне локдауна в Шанхае и возможного повышения ключевой ставки в США.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Власти ДНР отказались восстанавливать завод «Азовсталь» в Мариуполе
Следователи раскрыли детали подготовки убийства Соловьева
В правительстве Британии завершили внутреннее расследование по делу Джонсона
Россиянку пригласили на собеседование и изнасиловали в подъезде
Названы сроки начала движения автобусов в Мариуполе
Женщина приняла симптомы смертельной болезни за признаки беременности
Политолог рассказал о будущем ЛДПР после смерти Жириновского
Чокеры вновь вернулись в моду
Жена Макаревича заявила о нежелании оформлять сыну российское гражданство
Россияне массово перешли на нелегальные сигареты
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.