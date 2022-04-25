Глава «Татнефти» оценил последствия от запрета российской нефти

Глава «Татнефти» Маганов счел возможное эмбарго на российскую нефть некритическим

Снижение экспорта нефти в случае введения странами Запада полного нефтегазового эмбарго в отношении России не окажет катастрофического влияния на экономику страны, считает глава «Татнефти» Наиль Маганов, передает «Интерфакс».

«Что такое эмбарго для Российской Федерации? Из 600 миллионов тонн нефти — ну 200 миллионов, которые мы гнали на Запад, — самое большое. Я думаю, что часть этого эмбарго мы преодолеем. Вторая история: у нас страна была с положительным внешнеторговым балансом. Значит, поменьше будем складывать деньги, да, кстати, и возможности уже нет складывать евро, доллары», — отметил он, оценивая последствия от запрета российского сырья.

Маганов указал, что есть факты, которые свидетельствуют о возможном скором введении эмбарго в отношении России. Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что страна пытается убедить партнеров по ЕС ввести запрет на поставки сырья из России.

Стоимость нефти Brent 25 апреля упала до минимума с 12 апреля, до 102 долларов за баррель. WTI на минимуме торговалась в районе 97 долларов. Сырье дешевеет из-за опасений снижения спроса на фоне локдауна в Шанхае и возможного повышения ключевой ставки в США.