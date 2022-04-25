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Франция оценила стремления Армении и Азербайджана к миру

Посол Франции заявил о препятствиях на пути к миру между Арменией и Азербайджаном

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

Стремление Армении и Азербайджана подписать мирный договор вселяет оптимизм, однако на этом пути странам придется преодолеть еще множество препятствий. Такой оценкой поделился посол Франции в Баку Закари Гросс, пишет РИА Новости.

По словам дипломата, нормализации отношений между двумя республиками в ближайшем будущем не ожидается. Он полагает, что разногласия по широкому спектру вопросов вносят взаимное недоверие и ставят под угрозу уже достигнутые договоренности.

«Официальный Баку хочет видеть прогресс в таких конкретных вопросах, как восстановление коммуникаций, делимитация границ, признание принципов территориальной целостности и суверенитета», — сказал Гросс.

Он заверил, что эти проблемы способны затормозить урегулирование Карабахского вопроса, но выразил надежду на «людей доброй воли», которые будут поддерживать мирный процесс в обеих странах.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян исключил подписание каких-либо документов с Баку без обсуждения с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР, Республикой Арцах). Он заверил, что широкое общественное обсуждение позволит избежать разрешения проблемы «за спиной народа».

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Алевтина Запольская
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