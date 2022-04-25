Почти половина немецких компаний ощутили последствия роста цен на энергоносители

Около 40% компаний в ФРГ ощутили последствия роста цен на энергоносители

Около 40% немецких компаний уже в полной мере ощутили на себе последствия стремительного роста цен на энергоносители. Об этом говорят данные опроса, проведенного мюнхенским Институтом экономических исследований Ifo по заказу Фонда «Семейные предприятия», сообщает ТАСС.

В исследовании принимали участие 1100 предприятий, 950 из которых — семейные. Вследствие того, что многие компании заключили долгосрочные контракты на поставку, пока повышение цен не везде дает о себе знать. Четверть компаний ожидает, что столкнется с ценовым шоком во второй половине 2022 года. Еще четверть полагает, что ценовой шок настигнет их в 2023 году. При этом 46% компаний заявили, что планируют сократить инвестиции на фоне резкого роста цен на энергоносители.

Также, согласно результатам опроса, почти 90% предприятий заявили, что им придется поднять цены во избежание стремительного увеличения затрат. Три четверти компаний собираются вкладывать больше средств в энергоэффективность. Лишь небольшая часть фирм хочет перенести свои офисы за границу.

Кроме того, социологи узнали, что 11% предприятий собираются полностью отказаться от энергоемких сфер бизнеса, 14% изучают возможность сокращения рабочих мест в Германии.

Член правления Фонда «Семейные предприятия» профессор Райнер Кирхдёрфер заявил, что Германия значительно потеряла свою конкурентоспособность еще до нынешнего кризиса и что стране нужна политика, способная остановить стремительный рост цен на энергоносители.

