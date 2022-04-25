В Windows 11 нашли «режим бога»

Авторы XDA-Developers нашли «режим бога», позволяющий управлять настройками Windows 11

В Windows 11 есть секретный режим, который позволяет управлять всеми настройками ОС. Об этом сообщает издание XDA-Developers.

По словам авторов медиа, новую опцию условно называют «режимом бога» (God Mode). Журналисты рассказали, что нашли данную настройку в новых версиях Windows 11, она позволяет получить быстрый доступ ко всем параметрам операционной системы. Для включения данного режима специалисты посоветовали создать пустую папку на рабочем столе.

Авторы отметили, что пустой каталог должен получить определенное название — GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}. После того, как нужная папка создана, требуется дважды кликнуть на нее — после этого откроется окно, в котором можно будет увидеть все параметры ОС от Microsoft. «Всего имеется 211 элементов, но это число может варьироваться в зависимости от используемой версии Windows», — объяснили журналисты.

В материале говорится, что обычно для доступа к расширенным настройкам нужно открыть меню «Пуск» и совершить несколько операций. Ярлык «режима бога» позволяет получить мгновенный доступ ко всем параметрам операционной системы. При желании каждую из более чем 200 настроек можно перенести на рабочий стол в виде ярлыка для быстрого доступа.

Ранее журналисты выяснили, что выход очередного крупного обновления для ОС от Microsoft намечен на лето. По информации немецкого издания Deskmodder, американская корпорация начнет разворачивать апдейт 22H2 в конце лета — начале осени.