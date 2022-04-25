Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В Windows 11 нашли «режим бога»

Авторы XDA-Developers нашли «режим бога», позволяющий управлять настройками Windows 11

Фото: Unsplash

В Windows 11 есть секретный режим, который позволяет управлять всеми настройками ОС. Об этом сообщает издание XDA-Developers.

По словам авторов медиа, новую опцию условно называют «режимом бога» (God Mode). Журналисты рассказали, что нашли данную настройку в новых версиях Windows 11, она позволяет получить быстрый доступ ко всем параметрам операционной системы. Для включения данного режима специалисты посоветовали создать пустую папку на рабочем столе.

Авторы отметили, что пустой каталог должен получить определенное название — GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}. После того, как нужная папка создана, требуется дважды кликнуть на нее — после этого откроется окно, в котором можно будет увидеть все параметры ОС от Microsoft. «Всего имеется 211 элементов, но это число может варьироваться в зависимости от используемой версии Windows», — объяснили журналисты.

В материале говорится, что обычно для доступа к расширенным настройкам нужно открыть меню «Пуск» и совершить несколько операций. Ярлык «режима бога» позволяет получить мгновенный доступ ко всем параметрам операционной системы. При желании каждую из более чем 200 настроек можно перенести на рабочий стол в виде ярлыка для быстрого доступа.

Ранее журналисты выяснили, что выход очередного крупного обновления для ОС от Microsoft намечен на лето. По информации немецкого издания Deskmodder, американская корпорация начнет разворачивать апдейт 22H2 в конце лета — начале осени.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
ФСБ предотвратила убийство Владимира Соловьева
Объяснено заявление руководства Японии о «незаконно оккупированных» Курилах
Россиянина задержали за продажу должности в ФСБ за 200 тысяч рублей
Названы районы Москвы с самым доступным жильем
В Windows 11 нашли «режим бога»
Билл Гейтс пошутил об отслеживании людей с помощью вакцин от коронавируса
Россиянам разъяснили правила визитов полицейских и налоговиков в квартиры
Уилл Смит поехал в Индию ради встречи с Садхгуру
Кадыров сообщил о занятии Рубежного российскими войсками
Названы сроки выписки госпитализированного после шоу Плющенко фигуриста
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.