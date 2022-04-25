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Покинувшая Россию Хаматова начнет преподавать на курсах актерского мастерства

Уехавшая из России Чулпан Хаматова начнет преподавать на курсах актерского мастерства

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

46-летняя актриса театра и кино Чулпан Хаматова нашла новый способ заработка в Латвии, куда переехала из России в конце февраля. Об этом сообщает KP.RU.

Авторский курс Хаматовой по актерскому мастерству предлагается на образовательном онлайн-ресурсе «Уроки легенд». Обучение у артистки рассчитано на 18 занятий, стоимость одного составляет 15 тысяч рублей, однако если успеть купить курс до 28 апреля, тогда урок будет стоить 6 тысяч рублей.

Во время обучения артистка обещает рассказать студентам о взаимодействии с режиссерами и партнерами, прохождении кастингов, удержании внимания зрителя на себе, а также о постановке грамотной речи. Сами курсы рассчитаны на русскоговорящую аудиторию.

На образовательном сайте, где предлагается авторское обучение Хаматовой, она представлена как народная артистка России (ранее звезда в одном из интервью назвала это звание «бредятиной»), а также как актриса театра «Современник», из которого Чулпан уволилась в конце марта.

Вот уже несколько месяцев Хаматова вместе с тремя дочерьми проживает в Латвии, где несколькими годами ранее приобрела особняк в одном из элитных поселков недалеко от Риги.

Ранее стало известно о том, что худрук Нового рижского театра 56-летний Алвис Херманис зачислил актрису в свою труппу. Однако зарплату она пока не получает.

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Анастасия Астахова
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