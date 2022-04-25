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Врач раскрыл распространенную причину выпадения волос

The Sun: врач Сэм Синкир заявил, что горячий душ влияет на выпадение волос

Фото: Shutterstock

Генеральный директор клиники Este Medical Group, специализирующейся на дерматологии и трихологии, Сэм Синкир раскрыл одну из распространенных причин выпадения волос. Комментарий эксперта приводит издание The Sun.

Специалист заявил, что люди, принимающие горячий душ, больше других склонны к потере волос. По его словам, высокая температура воды замедляет кровообращение и открывает кожные поры, что, в свою очередь, ослабляет волосяные луковицы. Кроме того, горячая вода провоцирует появление перхоти и негативно влияет на качество волос, делая их ломкими и пористыми, уточнил врач.

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«Многие любят "попариться" в душе, чтобы расслабиться. Однако это может нанести большой вред вашей коже и общему состоянию волос. Чтобы предотвратить их выпадение, мойте голову в теплой воде и ополаскивайте холодной», — высказался в заключение Синкир.

Ранее в апреле жительница Австралии раскрыла способ, который позволил ей восстановить выпавшие после родов волосы. По словам Кейт (фамилия не уточняется), через три месяца после рождения ребенка у нее начался сильный зуд кожи головы, а еще через неделю она потеряла почти половину волос. Женщина испробовала множество способов визуально загустить поредевшие локоны — от сухого шампуня для придания объема до различных укладок. В конечном итоге она начала принимать витамины, с помощью которых повысила уровень железа и цинка в организме.

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Дарья Шляпужникова
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