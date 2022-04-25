В Нидерландах заинтересовались многомиллионным состоянием Зеленского

Голландская партия Forum voor Democratie заинтересовалась 850 млн долларов Зеленского

В Нидерландах заинтересовались происхождением состояния президента Украины Владимира Зеленского. Голландская партия Forum voor Democratie на своей странице в Twitter задалась вопросом, как украинской лидер смог заработать 850 миллионов долларов.

«Большую часть этой суммы он не получил, пока не вступил в должность президента. Так откуда же взялись эти деньги? И что еще более важно — на что они идут?» — говорится в посте.

Ранее в апреле стало известно, что в 2020 году Владимир Зеленский заработал около 22,75 миллиона гривен (около 815 тысяч долларов или 61,8 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру»). Годовая зарплата главы государства составила 336 тысяч гривен (913 492 рубля). Также Зеленский задекларировал роялти в размере 4,63 миллиона гривен (почти 12,6 миллиона рублей).

30 марта голландские депутаты-демократы отказались слушать украинского лидера во время его онлайн-выступления в парламенте Нидерландов 31 марта. «Наивно и даже абсурдно видеть в Зеленском полусвятого. Недавно он запретил одиннадцать политических партий, включая крупнейшую оппозиционную партию страны. Критически настроенные телеканалы были запрещены, в то время как остальные телеканалы недавно были вынуждены транслировать пропаганду 24 часа в сутки», — сообщила Forum voor Democratie.