Россиянку пригласили на собеседование и изнасиловали в подъезде

В Москве мужчина заманил девушку на собеседование и изнасиловал в подъезде, он задержан

В Москве правоохранительные органы задержали мужчину по подозрению в изнасиловании девушки в подъезде дома на Бутырской улице. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Потерпевшая на сайте по поиску работы договорилась о собеседовании. 23 апреля представившийся работодателем мужчина встретил ее у метро и заманил в подъезд дома. Там он набросился на нее, отобрал телефон и надругался. После чего скрылся.

Пострадавшая обратилась в полицию. Оперативники по записям с видеокамер установили подозреваемого и задержали. Против него возбуждено уголовное дело. Мужчина признался в совершении преступления. Потерпевшая госпитализирована в больницу.

18 апреля следователи объявили о завершении расследования в отношении бойца смешанного стиля (MMA) Максима Новоселова по делу об избиении и изнасиловании 18-летней девушки в Москве. Уголовное дело передано для рассмотрения в суд. Спортсмен арестован на два месяца.