Психолог объяснила тягу к алкоголю работников сферы обслуживания

Психолог Грэнди назвала обязанность выглядеть счастливым причиной тяги к алкоголю

Психолог Алисия Грэнди объяснила тягу к алкоголю работников сферы обслуживания тем, что эти люди обязаны по долгу службы улыбаться через силу и выглядеть счастливыми. Это и становится причиной пагубной привычки, сообщило издание Le Bonbon.

Грэнди сослалась на результаты исследования, которые показали, через вынужденно улыбающиеся на работе люди, на самом деле часто скрывают, что расстроены или несчастны. Поэтому после работы они часто выпивают. «Чем больше вы стараетесь сдерживать свои негативные эмоции на работе, тем меньше вы способны устоять против выпивки», — заявила эксперт.

Психологи отмечают, что, например, официант, не может быть сварливым на работе. По должностной инструкции, вне зависимости от настроения его обязанность — быть приветливым. В то же время Грэнди обращает внимание, что не стоит доводить себя из-за этого до ручки.

После работы, чтобы снять напряжение и расслабиться, вместо того, чтобы тянуться к бутылке, специалисты рекомендуют встретиться с близкими или отправиться на небольшую прогулку.

Ранее эксперт рассказал, как бороться с выгоранием на работе. Специалист по личностному росту посоветовал четко разделять личную жизнь и работу, и научиться решительно говорить «нет», когда предлагают взять дополнительную работу, не входящую в обязанности.