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69-я параллель

Российский регион даст стране кек

В Якутии запустят линию выпуска кека

Фото: Иван Шаповалов / Коммерсантъ

Якутия создала собственную линию выпуска кека — так называют шлам или мелкие частицы угля. Об этом сообщает агентство ЯСИА со ссылкой на пресс-службу российской компании «Якутуголь».

Производство обошлось региональной компании в 33 миллиона рублей — в эту сумму входит стоимость высокотехнологического оборудования: обезвоживающих центрифуг, реверсивных и магистрального конвейера. По словам представителей «Якутугля», выпуск кека поможет продлить срок оборудования и уменьшит количество угольных отходов.

Кек также может быть полезен для сельского хозяйства — в качестве добавки к удобрениям — или в строительстве.

Ранее сообщалось, что в строительство складов кека в Якутии вложили десятки миллионов рублей. В регионе также научились извлекать из него свинец и цинк.

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Валерий Розенберг
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