Киркоров даст более ста концертов после заявления о снижении доходов

Киркоров даст более ста концертов в честь юбилея после заявления о снижении доходов

54-летний советский и российский эстрадный певец Филипп Киркоров даст более ста концертов в честь своего юбилея после заявления о снижении доходов из-за ситуации в мире. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу компании «МТС Энтертейнмент».

Презентацию своего нового шоу «55. Gold the greatest hits», приуроченного к 55-летию, Киркоров начнет в июне 2022 года. Конец гастрольного тура запланирован на декабрь 2023-го. Исполнитель побывает в нескольких десятках городов страны и даст более ста концертов.

Самыми первыми увидеть новую программу Киркорова удастся гостям Государственного Кремлевского дворца в Москве, на сцене которого поп-исполнитель будет выступать три дня подряд, с 27 по 30 апреля этого года.

Ранее Киркоров сообщил, что ситуация в мире сильно повлияла на его доходы, в связи с чем ему необходимо трудиться в несколько раз больше. «Сильно это по мне ударило? Ну сильно, потому что теперь поработать придется в три-четыре раза больше. Я всегда выбирал самый трудный путь. А на трудном пути нет конкурентов», — пожаловался Киркоров.