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69-я параллель

Российские рыбаки сняли на видео приплывших к ним китов

В Мурманской области рыбакам удалось снять на видео приплывших к ним китов

В Мурманской области российские рыбаки сняли на видео китов, которые подплыли к людям, находящимся на лодке. Соответствующий ролик опубликован на YouTube-канале «Телекомпания ТВ-21. Мурманск».

Северянину Алексею Самсоненко, который является автором видео, удалось запечатлеть встречу около полуострова Рыбачий в Баренцевом море. Уточняется, что морские млекопитающие принадлежат к виду горбатых китов.

На кадрах видны спины и хвостовые плавники огромных китов, которые ненадолго показываются на поверхности моря. Рыбаки обратили внимание, что млекопитающие подплыли к лодке с двух сторон. Чуть выше над местом всплытия китов кружится стая чаек.

Ранее в Мурманской области туристам удалось снять редкое появление косаток, которые заплыли в Териберскую губу. Отмечается, что Баренцево море является ареалом обитания этого вида китов, однако именно в эту губу они заплывают редко.

Никита Абрамов
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