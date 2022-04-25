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В России подсчитали взяткодателей и взяткополучателей

Суды в 2021 году вынесли приговоры 8721 человеку за дачу, получение взятки или подкуп

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Российские суды в 2021 году вынесли приговоры 8721 человеку за дачу и получение взятки или коммерческий подкуп, что на четверть больше, чем в 2020 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные судебного департамента при Верховном суде России.

Самый распространенный в стране размер незаконного вознаграждения колеблется от 10 до 50 тысяч рублей. За получение более миллиона рублей попались 263 человека. А 2478 коррупционеров предпочли деньгам получение услуг неимущественного характера. Больше остальных выросло мелкое взяточничество — в 40 процентах от общего числа коррупционных дел взятки составили менее 10 тысяч рублей.

При этом перед законом чаще предстают те, кто дает взятки, — были осуждены 2479 граждан, что в два раза больше тех, кто получает подношения.

Реальный сок получил каждый десятый взяточник, остальные отделались условным наказанием или штрафом. В 2021 году были оправданы 45 человек, что вдвое меньше, чем в 2020 году.

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Любовь Ширижик
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