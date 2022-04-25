Появились кадры с обломками сбитых под Курском беспилотников «Байрактар»

Опубликованы кадры с обломками сбитых в селе Боровское Курской области «Байрактаров»

Жительница села Боровское Курской области, где в понедельник, 25 апреля, сбили два украинских беспилотника, показала их обломки журналистам: это оказалась модель «Байрактар ТБ-2». Кадры с обломками опубликовал портал «Вести-Курск».

На представленных снимках изображены обломки, на одном из них напечатано название модели Вayraktar TB2.

Показавшая фото россиянка пояснила, что в 6 часов утра вместе с подругой решила пройтись по полю за домом и заметила обломки украинских беспилотников.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о двух сбитых украинских беспилотниках в Боровском. По его данным, беспилотники были сбиты в небе в 4:15 утра по местному времени. В результате инцидента никто не пострадал.

Старовойт заверил, что ситуация полностью контролируется.

1 апреля стало известно о пожаре на нефтебазе в Белгороде. Выяснилось, что причиной возгорания стали авиаудары с двух вертолетов Ми-24, принадлежащих украинской авиации, зашедших на территорию России на малой высоте. Кроме нефтебазы была обстреляна типография.