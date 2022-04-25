В Москве недосчитались жилья для богатых

В Москве на 34 процента сократился объем предложения в элитных новостройках

К концу первого квартала 2022 года объем предложения на первичном рынке элитной недвижимости Москвы сократился на 34 процента в сравнении с прошлым годом. О том, что в столице недосчитались квартир для богатых, говорится в материалах агентства Savills, сообщает «Коммерсантъ».

К концу марта на рынке находились 1,3 тысячи лотов — показатель стал минимальным за всю историю наблюдений агентства. Причиной подобной динамики назвали снижение активности девелоперов. С января по март на рынке завершилась работа над одним элитным проектом на 28 квартир в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, когда было реализовано два проекта на 374 квартиры.

Что касается стоимости квартир, то средняя цена достигла 1,24 миллиона рублей за квадратный метр — это на 15 процентов выше, чем в первом квартале 2021 года. С января по март 2022-го в элитных новостройках продали 280 квартир и апартаментов, что на 70 объектов больше, чем в 2021-м.

Ранее в Savills пришли к выводу, что москвичи бросились сдавать жилье для богатых в аренду. С января по март 2022 года предложение столичных элитных квартир удвоилось, а с марта по апрель выросло на 19 процентов.