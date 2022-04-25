Мужчина поделился с бескорыстным другом огромным выигрышем в лотерею

CBS Boston: мужчина выиграл в лотерею и поделился деньгами с бескорыстным другом

Житель американского штата Массачусетс Эрик Кохрейн отблагодарил бескорыстного друга за доброе дело и поделился с ним огромным выигрышем в лотерею. Об этом сообщает CBS Boston.

Незадолго до победы в лотерее Кохрейн принес сломанную гитару сына в принадлежащую Джону Гелвину ремонтную мастерскую. Мастер знал, что у сына Кохрейна проблемы со здоровьем, поэтому сказал, что починит музыкальный инструмент бесплатно.

Кохрейн уговаривал его взять хотя бы 40 долларов (около трех тысяч рублей), но тот настоял на своем. Тогда мужчина пообещал, что купит два билета моментальной лотереи по 20 долларов (1,6 тысячи рублей) и, если ему улыбнется удача, то они поделят деньги.

Выигрыш составил миллион долларов (80 миллионов рублей). Поскольку Кохрейн решил забрать его не по частям, а целиком, полученная им сумма до уплаты налогов составила 650 тысяч долларов (52 миллиона рублей). Он сдержал слово и взял с собой Гелвина, когда поехал за деньгами в штаб-квартиру лотереи.

Ранее сообщалось, что житель американского города Сильва, штат Северная Каролина, неожиданно разбогател на семь миллионов рублей благодаря доброму поступку. На часть выигранных денег он собирается поменять свой автомобиль на Subaru WRX.

