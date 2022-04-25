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Названы сроки начала движения автобусов в Мариуполе

Новый мэр Мариуполя заявил, что на следующей неделе в городе начнут ходить автобусы

Фото: Komsomolskaya Pravda / Komsomolskaya Pravda

Власти Донецкой народной республики (ДНР) на следующей неделе запустят движение автобусов в Мариуполе. Об этом заявил «Известиям» новый мэр города Константин Иващенко.

По его словам, такая мера необходима для восстановления связей между родственниками, которые могут проживать на разных концах города. Первый маршрут продолжат от торгового центра Metro на правом берегу Мариуполя до одной из остановок на левобережье.

Конкретная дата начала движения транспорта и периодичность перевозок пока не называются.

Ранее Иващенко заявил, что власти ДНР не планируют восстанавливать разрушенный из-за боев завод «Азовсталь». Они сконцентрируют усилия на реконструкции металлургического комбината имени Ильича и «Азовмаша».

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Алевтина Запольская
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Названы сроки начала движения автобусов в Мариуполе
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