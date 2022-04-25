Поблизости от Солнца нашли источник радиовспышек

Радиотелескоп MeerKAT обнаружил активный красный карлик в 39 световых годах от Земли

Международная группа астрономов обнаружила радиовспышки на ближайшем к Солнцу красном карлике SCR 1746-3214. Об этом сообщается в статье, опубликованной в репозитории препринтов arXiv.

Открытие было сделано случайно, когда исследователи проанализировали изображения двойной черной дыры H1743-322, полученные радиотелескопом MeerKAT в ЮАР. Астрономы выявили неизвестный радиотранзиент — меняющий яркость источник радиоизлучения, который был обозначен как MKT J174641.0-321404. Позднее оказалось, что переходный процесс связан с SCR 1746−3214, который находится всего в 39 световых годах от Земли.

Дальнейшие наблюдения показали, что красный карлик является активной звездой. Вспышки согласуются с излучением, которое ожидается от звезд типа dMe — это карлики на позднем этапе своего существования с нагретой хромосферой. Было также обнаружено, что период вращения звезды составляет примерно 0,23 дня, его радиус достигает 0,12 массы Солнца. Эффективная температура этой звезды оценивается примерно в 2900 кельвинов.