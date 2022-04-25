Директор Моисеева прокомментировал состояние здоровья певца

Директор Бориса Моисеева заявил, что у певца появились проблемы с речью после инсульта

Директор 68-летнего российского эстрадного певца Бориса Моисеева Сергей Горох поведал о состоянии здоровья артиста после двух перенесенных инсультов, а также рассказал, как живет певец. Об этом представитель звезды сообщил в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

По словам Гороха, сейчас Моисеев находится в своей квартире в самом центре Москвы, а также крайне редко выходит из дома. «Чувствует он себя нормально. Я не могу сказать, что он чувствует себя идеально, но во всяком случае, он регулярно принимает таблетки, которые я ему раскладываю каждый день», — поведал директор артиста.

Что же касается состояния здоровья певца, то здесь Горох добавил, что у Бориса есть проблемы с речью, а также с подвижностью рук, что вызывает у звезды сложности в бытовых вопросах.

Представитель Моисеева добавил, что в квартиру артиста через день приходит домработница, сам же Горох навещает звезду каждый вечер. Помимо этого, в доме артиста установлена камера, а также тревожная кнопка, которую Моисеев может нажать, если ему необходима экстренная помощь директора. В этом случае на телефон Гороха поступает особый звонок, который информирует его о том, что у исполнителя проблемы.

«К сожалению, уже приходилось пользоваться этой кнопкой. Иногда происходят такие ситуации, когда он неудачно ложится на постель и съезжает и ему тяжело подняться. Я в течение 5 минут всегда могу приехать к нему. Я живу рядом. Тревожная кнопка спасает», — сообщил представитель звезды.

В 2010 году Борис Моисеев пережил первый инсульт, после чего у него перестали двигаться левая рука и верхняя губа, а также возникли проблемы с речью. Через 5 лет артиста разбил второй инсульт, что еще больше усугубило состояние его здоровья, в связи с чем певец перестал выходить в свет.

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