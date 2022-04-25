Мошенники обманули пенсионера просьбой помочь российским военным на Украине

Baza: мошенники использовали славу дивизии Псковских десантников для обмана москвича

Мошенникам удалось обмануть пенсионера на 27 тысяч рублей, выдумав историю о том, что они собирают деньги на помощь семьям российских военных на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Злоумышленник позвонил 69-летнему москвичу Юрию и представился сотрудником благотворительной организации. Звонивший, назвавший себя Александром, рассказал, что организация собирает деньги близким якобы погибших военнослужащих из дивизии Псковских десантников. Дивизия получила известность еще во время Второй чеченской войны.

Александр рассказал пенсионеру, что на Украине в ходе боевых действий погибли 74 десантника из знаменитой дивизии. Юрий перевел три тысячи рублей на помощь семьям погибших российских военных. Затем он перевел еще 24 тысячи, после чего карту пенсионера заблокировали за подозрительные переводы. Дозвониться до представителя якобы благотворительной организации не получилось, Юрий написал заявление в полицию.

Ранее стало известно, что после начала спецоперации России на Украине, активность мошенников сильно снизилась. Это связано с тем, что некоторые из них оказались в зоне боевых действий, и им потребовалось время, чтобы перебраться в безопасное место. Несмотря на новые обстоятельства, схема работы всегда примерно одна, рассказал Евгений Ющук.