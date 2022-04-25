Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Звезду реалити-шоу на MTV арестовали за торговлю людьми

Звезда реалити-шоу Making The Band на MTV Чоппер арестован за торговлю людьми
Чоппер

Чоппер. Кадр: Hip-Hop Wired / YouTube

Участник музыкального реалити-шоу Making The Band на телеканале MTV Чоппер арестован американской полицией за торговлю людьми, а также организацию проституции. Об этом сообщает TMZ.

Звезде шоу было предъявлено обвинение после того, как сотрудница правоохранительных органов притворилась секс-работницей и предложила Чопперу свою кандидатуру для работы по оказанию интимных услуг. По показаниям детектива, Чоппер предложил ей зарабатывать деньги проституцией, написав сообщение в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На протяжении переписки, а также телефонных разговоров между сотрудницей полиции под прикрытием и звезды реалити-шоу, Чоппер часто грубил детективу, а когда она отказалась выходить из дома и ехать на «работу», потребовал с нее две тысячи долларов. Помимо этого, звезда MTV неоднократно демонстрировал свое богатство, нажитое путем организации проституции, в социальных сетях.

По словам полицейских, они собрали достаточное количество улик, чтобы обвинить мужчину в уголовном преступлении, связанном с сутенерством и торговлей людьми.

Ранее в Лос-Анджелесе задержали рэпера A$AP Rocky в связи со стрельбой в ноябре 2021 года. Спустя сутки исполнителя выпустили из полицейского участка под залог в 550 тысяч долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Путин предложил новую ставку по льготной ипотеке
Мэр Мариуполя ответил на вопрос о восстановлении завода «Азовсталь»
Директор ФСБ рассказал о покушении на Соловьева
Российский дипломат объяснил нежелание прекращать огонь на Украине
Захарова рассказала об издевательствах Хорватии над россиянами
Россия заявила в ООН об угрозе новых провокаций со стороны Киева
Павел Коган уволился с поста худрука Московского симфонического оркестра
Германия назвала необоснованной высылку немецких дипломатов из России
Раскрыто точное время прибытия древних людей в Америку
Британцы пожаловались на трудности из-за энергокризиса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.