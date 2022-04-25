Национальному музею Кабардино-Балкарии передали археологические находки

Национальному музею Кабардино-Балкарии передали артефакты с объекта «Нижний Джулат»

Фонд сохранения культурного и природного наследия передал Национальному музею Кабардино-Балкарии различные археологические находки. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, учреждение получило коллекцию по итогам раскопок на объекте «городище Нижний Джулат». Генеральный директор музея Феликс Наков подчеркнул, что упомянутые артефакты станут частью музейного фонда.

«Нижний Джулат — центр событий XIV века, значение которых во многом недооценено. Мы работали в той части города, на которую раньше не обращали внимание археологи, смотрели, как люди жили в прошлом. Нами обнаружено более четырех тысяч артефактов», — уточнил сотрудник Фонда Арсен Жубоев.

По словам председателя правления Фонда Камбулата Кушхова, ученые проводят раскопки в парке «Джулат» с целью внести территорию в список объектов ЮНЕСКО. «Город представлял собой военный и торговый форпост. Мы только начали работу, нами обработано около 80 метров, и при этом сделано свыше 5500 находок», — отметил археолог Игорь Козмийчук.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии завершается капитальный ремонт историко-краеведческого музея в Майском районе. Музей был открыт 8 мая 1975 года, к 30-летию Победы над фашистской Германией. Позже он стал филиалом государственного казенного учреждения культуры «Национальный музей КБР». Здание, в котором в ходе строительных работ восстановили четыре зала, возвели в начале ХХ века первые поселенцы города Майского.