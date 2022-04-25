Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Политолог рассказал о будущем ЛДПР после смерти Жириновского

Политолог Макаркин предположил, что ЛДПР после смерти Жириновского будет жить по инерции

Фото: Globallookpress.com

После смерти сооснователя и бессменного лидера ЛДПР Владимира Жириновского партию может ждать существование «по инерции». Об этом заявил российский политолог Алексей Макаркин, его слова приводит «МК».

По мнению политолога, ЛДПР изначально строилась как вождистская партия, и со смертью Жириновского она потеряла способность производить «импульсы» и «рывки». Возможность ее дальнейшего существования Макаркин увидел лишь в условиях отсутствия на политической арене других партийных брендов.

Материалы по теме:
Либерал. Демократ. Плейбой. Владимир Жириновский умер от коронавируса. За что его любила и ненавидела вся Россия?
Либерал. Демократ. Плейбой.Владимир Жириновский умер от коронавируса. За что его любила и ненавидела вся Россия?
6 апреля 2022
«Я мечтаю сто дней быть никем» Умер Владимир Жириновский. Какие слова скандального политика навсегда войдут в историю?
«Я мечтаю сто дней быть никем»Умер Владимир Жириновский. Какие слова скандального политика навсегда войдут в историю?
6 апреля 2022

«В условиях, когда партийных брендов не очень много, и довольно велика сила инерции, ЛДПР, вполне возможно, сможет жить», — предположил политолог.

Ранее сообщалось, что доверие россиян к ЛДПР выросло после смерти ее лидера.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни, он умер в возрасте 75 лет. Прощание с лидером ЛДПР состоялось в Колонном зале Дома Союзов, политика отпели в храме Христа Спасителя, церемонию проводил лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Власти ДНР отказались восстанавливать завод «Азовсталь» в Мариуполе
Новые квартиры в Москве стали теснее
Следователи раскрыли детали подготовки убийства Соловьева
В правительстве Британии завершили внутреннее расследование по делу Джонсона
Россиянку пригласили на собеседование и изнасиловали в подъезде
Названы сроки начала движения автобусов в Мариуполе
Женщина приняла симптомы смертельной болезни за признаки беременности
Политолог рассказал о будущем ЛДПР после смерти Жириновского
Чокеры вновь вернулись в моду
Жена Макаревича заявила о нежелании оформлять сыну российское гражданство
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.