Политолог рассказал о будущем ЛДПР после смерти Жириновского

Политолог Макаркин предположил, что ЛДПР после смерти Жириновского будет жить по инерции

После смерти сооснователя и бессменного лидера ЛДПР Владимира Жириновского партию может ждать существование «по инерции». Об этом заявил российский политолог Алексей Макаркин, его слова приводит «МК».

По мнению политолога, ЛДПР изначально строилась как вождистская партия, и со смертью Жириновского она потеряла способность производить «импульсы» и «рывки». Возможность ее дальнейшего существования Макаркин увидел лишь в условиях отсутствия на политической арене других партийных брендов.

«В условиях, когда партийных брендов не очень много, и довольно велика сила инерции, ЛДПР, вполне возможно, сможет жить», — предположил политолог.

Ранее сообщалось, что доверие россиян к ЛДПР выросло после смерти ее лидера.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни, он умер в возрасте 75 лет. Прощание с лидером ЛДПР состоялось в Колонном зале Дома Союзов, политика отпели в храме Христа Спасителя, церемонию проводил лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл.