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Украина призвала Британию не допустить «ни капли» российской нефти в страну

Telegraph: Киев призвал Лондон полностью отказаться от российской нефти

Фото: Todd Korol / Reuters

Украина призвала власти Великобритании полностью отказаться от российской нефти и не допустить в страну «ни капли». Об этом сообщает The Telegraph.

«Единственный путь не допустить, чтобы британские потребители помогали (России — прим. «Ленты.ру»)... — гарантировать, чтобы ни одна капля российской нефти не попадала в страну и не торговалась британскими компаниями», — заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

Великобритания получает от России примерно восемь процентов всего объема нефти в форме продуктов нефтепереработки, дизельного топлива и топлива для реактивных двигателей.

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23 апреля министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что мир будут ждать тяжелые последствия отказа от российского топлива. Она также заметила, что полное эмбарго на импорт энергоносителей из России едва ли сильно помешает российской экономике, в то время как Евросоюз начнет испытывать сложности.

В марте министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Соединенного Королевства Квази Квартенг заявил, что Великобритания планирует постепенно отказаться от импорта российской нефти и нефтепродуктов к концу 2022 года. По его словам, переход даст компаниям и поставщикам более чем достаточно времени для замены российского импорта.

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Алина Гончарова
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