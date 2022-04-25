Россия заявила в ООН об угрозе новых провокаций со стороны Киева

Россия в ООН заявила о возможных провокациях с применения ОМУ со стороны Киева

Украинская сторона может использовать оружие массового уничтожения (ОМУ) для организации новых провокаций, Москва готова предоставить соответствующие доказательства в Совет безопасности и Генеральную ассамблею ООН. Об этом заявил зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский, сообщает ТАСС.

«Второй сценарий — скрытое использование оружия массового уничтожения киевским режимом и радикальными группировками в малых объемах для тактических целей. Согласно имеющейся информации, это планировалось сделать на заводе "Азовсталь". Однако решение российского руководства отменить штурм скомпрометировало эти планы», — рассказал Полянский об угрозе возможного применения оружия со стороны Киева.

Дипломат также отметил, что украинские военные могут использовать ОМУ в том числе и на поле боя, чтобы получить тактическое преимущество над российскими военными.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев также заявлял о подобных угрозах со стороны украинских властей. По его мнению, западные страны сталкиваются с давлением изнутри, а для оправдания кризиса перед своими народами они могут прибегнуть к использованию оружия массового поражения на украинской территории.