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Пекин опроверг сообщения о китайской военной базе на Соломоновых Островах

МИД КНР опроверг сообщения о строительстве китайской военной базы на Соломоновых Островах
Ван Вэньбинь

Ван Вэньбинь. Фото: Thomas Peter / Reuters

Сообщения о том, что правительство Китая намерено построить военную базу на Соломоновых Островах являются дезинформацией. С таким опровержением выступил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает РИА Новости.

«Заявления, распространяемые некоторыми людьми, которые руководствуются скрытыми мотивами, о так называемой китайской военной базе на Соломоновых Островах, являются дезинформацией», — заявил дипломат. Он отметил, что сотрудничество Китая и Соломоновых островов основано на принципах равенства и взаимной выгоды.

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что строительство китайской военной базы на Соломоновых Островах станет «красной линией» для Канберры и Вашингтона. Он добавил, что Австралия не потерпит иностранных военных баз у своих границ.

19 апреля стало известно, что Китай подписал соглашение о сотрудничестве в области безопасности с Соломоновыми Островами. Премьер-министр островов Манассия Согаваре обратил внимание, что сделка не включает в планы строительство китайской военной базы.

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Николай Чигасов
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