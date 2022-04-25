Мэр российского города погасил 30-летнюю ипотеку за два года

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов погасил 30-летнюю ипотеку, продав имущество в Тюмени

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов досрочно за два года погасил ипотеку за дом. Кредит на жилье был рассчитан на 30 лет. Глава российского города поделился подробностями в разговоре с URA.RU.

Недвижимость главы города находится в коттеджном поселке «Карасьеозерский-1». Орлову удалось досрочно погасить кредит после того, как он продал свое имущество в Тюмени, где работал в 2000-х годах. «Никакого секрета нет. Все это отражено в декларациях», — заявил мэр.

По данным деклараций, в 2020 году Орлов продал земельный участок, дом площадью 240 квадратных метров и два гаража. Вскоре мэр приобрел другой земельный участок, дом в поселке «Карасьеозерский» площадью 524 квадратных метра и машиноместо.

Ранее в апреле стало известно, что во владении депутата Государственной Думы от партии «Единая Россия» Алексея Ткачева к концу 2021 года оказалось 148 объектов недвижимости. Из них 146 земельных участков и два жилых дома, а в пользовании — участок земли, дом и квартира.