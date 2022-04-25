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Минобороны сообщило о сбитой «Панцирем-С» украинской «Точке У» под Херсоном

Минобороны сообщило о сбитой ЗРК «Панцирь-С» ракете «Точка У» над Чернобаевкой

Фото: РИА Новости

Российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Панцирь-С» сбил ракету «Точка-У» в небе над Чернобаевкой Херсонской области. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, ЗРК сбил 18 снарядов украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО). Также под Чернобаевкой российская армия сбила несколько украинских беспилотников.

По заявлению Конашенкова, всего с начала спецоперации на Украине Вооруженные силы России уничтожили 283 установки РСЗО и 1096 орудий полевой артиллерии.

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Ранее сообщалось о сбитой российским комплексом «Бук-М3» тактической ракеты в небе в районе населенного пункта Донецкое.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Валерий Розенберг
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