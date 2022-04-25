В России выдали патент на вечный двигатель

Роспантент выдал патент на конструкцию вечного двигателя изобретателя Анатолия Щербатюка

В России выдали патент на конструкцию вечного двигателя. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Как стало известно журналистам издания, соответствующий патент был выдан еще в августе 2020 года. Как отметил изобретатель Анатолий Щербатюк, изобретение относится к роторным инерционным двигателям. Специалисты заявили, что формулировка «возобновляемая энергия силы инерции центростремительного ускорения» не имеет смысла, однако это не помешало зарегистрировать изобретение.

Щербатюк рассказал, что обращался в президиум РАН, откуда его письмо направили в Комиссию по борьбе со лженаукой. Также автор подчеркнул, что регистрация изобретения проходила «с муками». «Сначала патентовед сказала, что этого не может быть, потому что не может быть», — пояснил он. Однако спустя три месяца переписок новый эксперт Роспатента дал одобрительное заключение.

«Перед нами пример краха системы экспертизы в РФ», — прокомментировал факт регистрации патента глава Комиссии по борьбе со лженаукой академик Евгений Александров. Эксперт заметил, что одобрение подобных изобретений приведет к продвижению лженаучных проектов в самых разных областях деятельности. В Роспатенте заявили, что одобрение было выдано на основе экспертизы. «При этом экспертиза не подразумевает проведение реальных экспериментов и опытов, подтверждающих работоспособность разработки», — уточнили там.

«Мой двигатель не нарушает законов термодинамики, поскольку черпает энергию из окружающей среды, аналогично двигателям, работающим на энергии Солнца, или энергии радиоактивного распада», — объяснил принцип работы своего устройства Щербатюк. «Я хозяин этого патента, теперь имею право распоряжаться им, как хочу. Продам его, и все», — отметил автор, признавшись, что на создание работающей модели может потребоваться до пяти миллионов рублей.

Вечный двигатель — воображаемое неограниченно долго действующее устройство, которое позволяет получать большее количество полезной работы, чем количество сообщенной ему извне энергии. Изобретатели неоднократно пытались создать вечный двигатель — так, в 2012 году идею разработки данного устройства обсуждали в «Сколково».