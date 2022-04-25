В Совфеде назвали размер инвестиций США в антироссийский проект на Украине

Сенатор Климов: США инвестировали в антироссийский проект на Украине более 4 млрд долларов

США инвестировали свыше четырех миллиардов долларов в превращение Украины в «анти-Россию» еще задолго до нынешних событий. Такой размер назвал председатель Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что развитию «пандемии русофобии» способствовали рукотворные скандалы, в которых принимали участие специальные службы Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Нидерландов, Болгарии, Чехии, раскрученные минимум с 2005 года по настоящее время.

Ранее Климов заявил, что члены НАТО и новые кандидаты на вступление в альянс должны быть готовыми к любым ограничениям, бедам, бессмысленной гибели в интересах правящего класса США. Сенатор призвал тех, кто стремится в «натовский клуб самоубийц», внимательно присмотреться к произошедшему в «Азовстали».

Кроме того, по словам политика, обещанная НАТО «защита от России» основывается на несуществующих угрозах. «Наоборот, еще в 1917 [году], при Ленине была признана финская независимость. Добрососедские отношения с СССР (еще при Сталине) позволили финнам с 1945 превратиться из глухой европейской провинции в одно из самых высокоразвитых европейских государств», — рассказал Климов.