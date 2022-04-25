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Блогерша сделала пластику носа и описала страшные побочные эффекты

The Sun: блогерша Леа Тейлор сделала ринопластику и рассказала о страшных отеках на лице

Кадр: @leahtaylor.mua

Жительница Испании Леа Тейлор сделала ринопластику и описала страшные побочные эффекты. Соответствующим TikTok-роликом заинтересовалась редакция The Sun.

Блогерша с никнеймом leahtaylor.mua рассказала, что мечтала о пластике носа, однако не осознавала, насколько серьезными могут быть последствия операции. «Если вам не нравится ваш нос, вы склонны думать, что ринопластика решит все ваши проблемы», — прокомментировала девушка.

В материале отмечается, что обычно отеки и гематомы проходят у пациентов через несколько недель после процедуры. В свою очередь героиня материала заявила, что все это время ее лицо выглядело «как смерть», и призналась, что столкнулась с множеством трудностей во время сна и приема пищи. Так, например, перевязка частично закрывала рот Тейлор, и она не могла есть привычным способом. «Даже пить через соломинку было трудно», — пожаловалась она.

В своем видео блогерша продемонстрировала подписчикам специальную подушку, на которой она вынуждена спать во время периода реабилитации. «Спать можно только на спине, на этой подушке», — объяснила девушка. Кроме того, она призналась, что во время операции медики повредили мышцы лица, которые отвечают за улыбку.

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Многие пользователи сети высказались о своем намерении отказаться от пластики носа после просмотра ролика. «Похоже, я больше не хочу этого делать», «Повреждение мышц официально отпугнуло меня», — комментировали они. В то же время один из юзеров подчеркнул, что отек Тейлор — это стандартная ситуация для первых трех дней после процедуры.

Ранее в апреле блогерша Тейлор-Джей выпила алкоголь после увеличения губ и пожалела о своем поступке. Известно, что в течение 24 часов после инъекций филлеров употребление спиртного грозит сильными отеками. Британка с никнеймом taylor.jay04x не последовала рекомендации косметолога после процедуры. В результате выпивка спровоцировала воспалительный процесс на ее лице: губы девушки распухли и она получила болезненные ощущения.

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Дарья Шляпужникова
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