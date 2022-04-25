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Российский дипломат объяснил нежелание прекращать огонь на Украине

Зампостпреда России в ООН Полянский: огонь на Украине не прекращают из-за провокаций
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Командование Вооруженных сил России не считает возможным прекратить огонь на Украине, так как киевская сторона регулярно организует провокации, «подобные Буче». Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, сообщает ТАСС.

По словам дипломата, перемирие на этом этапе даст преимущество украинской армии, позволит ей перегруппировать силы. Российские власти не желают допустить такой ситуации, но продолжают открывать гуманитарные коридоры для гражданских.

«Так что мы не считаем, что прекращение огня — хороший вариант сейчас», — объяснил Полянский.

Ранее стало известно, что российские военные отошли от территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, чтобы обеспечить безопасный проход оставшихся на его территории гражданских. Это решение было принято в одностороннем порядке.

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Алевтина Запольская
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